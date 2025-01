Colpa del caldo e dello sforzo intenso, ma è nella norma

Jannik Sinner ha vinto un match intenso contro Holger Rune negli ottavi di finale degli Australian Open, ma ha mostrato segni di difficoltà nella seconda metà del secondo set. Durante il terzo set, Sinner si è dovuto fermare per oltre 10 minuti a causa di tremori e affaticamento. Le immagini mostrano il tennista seduto, con mani tremanti, mentre si asciuga il sudore e riceve assistenza dai fisioterapisti. Il medico fisico Andrea Bernetti ha spiegato che i tremori possono derivare da affaticamento muscolare e disidratazione, specialmente in condizioni di caldo intenso come quelle del torneo. L’affaticamento muscolare è causato dall’esecuzione ripetuta di gesti tecnici e dalla contrazione prolungata dei muscoli. La disidratazione, risultante dalla sudorazione eccessiva, può alterare l’equilibrio elettrolitico, causando crampi e tremori. Bernetti ha sottolineato che tali condizioni sono normali e gestibili nel contesto sportivo.

Il medico ha anche chiarito che il “tremore fisiologico” è il movimento involontario più comune, causato dall’interazione tra fattori meccanici e nervosi. L’esercizio fisico aumenta l’ampiezza e la frequenza di questo tremore, con le variazioni dipendenti dall’intensità e durata dello sforzo. L’affaticamento può alterare temporaneamente i meccanismi di controllo del sistema nervoso, portando ad un aumento del tremore. Ricerche indicano che una diminuzione nella frequenza di stimolazione delle unità motorie è un segnale di affaticamento crescente. Nello sport, come nel tennis, l’esposizione al calore e gli sforzi prolungati possono aggravare il fenomeno dei tremori.