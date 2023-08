Colours & Beauty Berretto Donna Cotone | Berretto Uomo Cotone | Berretto Tinta Unita Unisex in Cotone Elasticizzato Leggero | Cappello Stile Beanie | Cappello Morbido | Berretto Running | Cappellino

Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l’articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l’affidabilità.Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 agosto 2023ASIN ‏ : ‎ B0CDCBJWQF

CHIC PER LA DONNA: Per esaltare in chiave chic persino il berretto, basta indossarlo quando non ci sogneremmo mai di farlo. E per sottolineare il contrasto tra la femminilità dell’outfit e la natura casual dell’accessorio, basta optare per un colore acceso, da indossare con capi total black.

78% Cotone 17% Poliestere 5% Elastame

Chiusura: Pull on

Lavabile solo a mano

Berretto

PRATICO PER L’UOMO: Questo berrettino è perfetto per tutte le stagioni, ideale per lo sport e il tempo libero, leggero e pratico da portare con sé in ogni momento. Vestibilità perfetta grazie al leggero tessuto elasticizzato

11,95 €