Colosseo: Rissa tra egiziani e tunisini, 17enne accoltellato vicino alla metro

Serata di violenza a Roma, nei pressi del Colosseo, dove due bande rivali, una di giovani tunisini e l’altra di ragazzi egiziani, sono state coinvolte in una maxi rissa. Circa trenta persone hanno partecipato agli scontri, che si sono verificati intorno alle 20 di lunedì 10 marzo, vicino all’uscita della metro. Durante la lite, un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato sia al volto che all’addome. Subito dopo l’aggressione, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale policlinico Umberto I in codice rosso, ma le sue condizioni, sebbene gravi, non sembrano mettere in pericolo la sua vita.

Quando la polizia ha raggiunto il luogo della rissa, i membri delle bande avevano già abbandonato la scena. Gli agenti del Distretto Trevi hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili e chiarire le cause della violenza. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona e stanno ascoltando i testimoni oculari che hanno assistito agli eventi.

Questo episodio di violenza non è isolato; diversi cittadini hanno chiesto nuove misure per migliorare la sicurezza nel centro di Roma, specialmente per proteggere turisti e residenti. La situazione rende evidente la necessità di interventi più efficaci per prevenire simili incidenti in futuro.