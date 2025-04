Colosseo: Multa da 20 Milioni di Euro per CoopCulture e 6 Agenzie a Causa di Biglietti Introvabili

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha inflitto una multa di oltre 20 milioni di euro alla CoopCulture e a sei agenzie turistiche per pratiche commerciali scorrette relative alla vendita dei biglietti per il Colosseo. La CoopCulture, che ha gestito le vendite dal 1997 al 2024, è stata sanzionata con 7 milioni di euro poiché non ha adottato misure per prevenire l’acquisto automatizzato dei biglietti. La società avrebbe anche riservato una quantità considerevole di biglietti per le proprie visite didattiche, danneggiando così l’accesso degli utenti comuni. Le agenzie coinvolte, tra cui Tiqets International BV e GetYourGuide Deutschland GmbH, hanno utilizzato bot e procedure automatizzate per acquistare un gran numero di biglietti, causando la loro rapidamente indisponibilità sul mercato. Questa condotta viola il Codice del consumo, in particolare gli articoli che disciplinano le pratiche commerciali aggressive e scorrette. L’indagine dell’Antitrust ha evidenziato l’impossibilità per il pubblico di acquistare normalente i biglietti per il parco archeologico, suggerendo un’imbattibile concentrazione di biglietti nelle mani di pochi operatori. L’Agcm ha pertanto ritenuto che tali pratiche non solo danneggiassero i consumatori ma creassero anche vantaggi economici ingiusti per le società coinvolte. Le multe inflitte sono un tentativo di garantire un mercato più equo e di tutelare i diritti dei consumatori, fornendo un deterrente contro futuri comportamenti scorretti nel settore turistico.