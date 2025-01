ColorOS 15: Maggiore Fluidità con Trinity Engine e il Nuovo Motore di Rendering

Oppo ha presentato ColorOS 15, la nuova versione della propria interfaccia, annunciata a ottobre 2024, introducendo due innovazioni principali: il Oppo Trinity Engine e il Luminous Rendering Engine. Questi elementi lavorano insieme per migliorare la reattività e la fluidità del sistema operativo.

Il Luminous Rendering Engine, introdotto con il nuovo Oppo Find X8 Pro, rappresenta la prima soluzione di rendering delle animazioni parallela per Android. Questa tecnologia consente di eseguire simultaneamente i compiti di rendering, unificando i processi a livello di sistema. Ciò si traduce in animazioni più fluide e senza interruzioni, evidente anche nel passaggio rapido tra le applicazioni o all’interno dei menù. Secondo Oppo, la reattività è migliorata fino al 18%, con una stabilità aumentata del 40%. Il motore ha anche implementato un effetto “elastico” nelle animazioni, facendo sì che le interazioni come la regolazione del volume o la chiusura delle notifiche avvengano in modo naturale e morbido, secondo le leggi fisiche. Sono state ridisegnate oltre 800 animazioni per migliorare l’esperienza utente.

A supporto del Luminous Rendering Engine, il Trinity Engine ha ricevuto un aggiornamento significativo che ottimizza la potenza di calcolo per ogni operazione del chipset. Questo componente si avvale dell’allocazione dinamica della cache, migliorando ulteriormente la fluidità di ColorOS 15. È stato introdotto anche un acceleratore algoritmico full-stack, che aumenta l’efficienza degli algoritmi. Grazie al Trinity Engine, le prestazioni del chip e l’allocazione della cache sono adattate alle esigenze specifiche di ciascuna applicazione, riducendo sprechi di energia e migliorando l’efficienza complessiva.

Oppo Find X8 Pro integra il chipset MediaTek Dimensity 9400, costruito su un processo a 3nm e progettato per garantire prestazioni elevate e un’efficienza energetica ottimale. Questo chipset offre un aumento del 35% nella velocità della CPU e del 41% nella GPU, con un’alta efficienza per compiti di intelligenza artificiale. È affiancato da un sistema di raffreddamento personalizzato che garantisce prestazioni ottimali.

Infine, ColorOS 15 beneficia di innovazioni AI grazie alla collaborazione di Oppo con Google e Microsoft, incorporando Google Gemini 1.5 Pro e 1.5 Flash, che gestiscono funzioni complesse e generazione di testi, migliorando ulteriormente l’esperienza utente sui dispositivi Oppo.