ColorOS 15: le novità e funzionalità del nuovo aggiornamento

Dopo il lancio avvenuto in Cina, OPPO ha avviato la distribuzione globale del nuovo aggiornamento ColorOS 15. Questa versione, datata luglio 2025, introduce numerose funzionalità innovative che sfruttano l’intelligenza artificiale, oltre a strumenti avanzati per la fotocamera e miglioramenti mirati alla produttività.

Una delle novità più interessanti è la funzione che consente di sovrapporre widget della stessa dimensione, permettendo un’organizzazione più efficiente della schermata iniziale. Tra le implementazioni basate sull’intelligenza artificiale spiccano l’AI Perfect Shot, che consente di sostituire espressioni facciali in foto di gruppo, e l’AI Group Photo Composer, capace di aggiungere membri mancanti in immagini già scattate. Un’altra novità, chiamata Save to Mind Space, consente di salvare automaticamente screenshot e contenuti dello schermo.

L’aggiornamento offre anche nuove opzioni di editing, come l’esportazione di video come foto live, conversione di foto live in immagini statiche ad alta risoluzione e un filtro luce soffusa per ritratti. L’AI Recompose regola automaticamente layout e suggerisce filtri con un semplice tocco.

Per il registratore, è stato introdotto un gruppo chiamato “Registrazioni di persone”, che raccoglie audio da diverse modalità. Sul fronte delle notifiche, la nuova funzione “Blocca temporaneamente” permette di silenziare i banner mentre si gioca o si guarda un video. Inoltre, la sveglia ha ricevuto aggiornamenti per un volume che cresce gradualmente.

Infine, ci sono migliorie grafiche, come il supporto a nuovi font in più lingue, la possibilità di nascondere album fotografici specifici e mini finestre più flessibili, che ora possono essere riposizionate. L’aggiornamento sarà completato entro il 31 luglio 2025.