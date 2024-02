Oltre le canzoni in gara un altro aspetto del Festival di Sanremo molto atteso dai fan sono i look dei cantanti e dei conduttori. Ne sa qualcosa Maria Sabato, storica stylist di Amadeus, che fra le pagine di FanPage ha svelato qualche curiosità, come quella che ci sono dei colori vietati.

“Collaboro con Amadeus dal primo Festival. […] Siccome mi stima, lo suppongo visto che mi riconferma, la nostra collaborazione sta andando avanti. Poi sai come si dice: squadra che vince non si cambia. Magari sarà anche per un fatto scaramantico”.

La stylist ha poi aggiunto che al Festival di Sanremo Amadeus sfoggerà in totale dieci outfit tutti firmati da Gai Mattiolo.

“Amadeus è fedele a Mattiolo perché Gai Mattiolo ha creduto sempre in lui, anche nei momenti meno felici rispetto a questo attuale e degli ultimi anni. Mattiolo lo ha supportato in tutti i suoi progetti, sia televisivi che di vita. Perciò nel momento in cui Amadeus ha avuto l’occasione di fare una cosa importante come Sanremo ha voluto mostrare la sua riconoscenza allo stilista continuando il rapporto di collaborazione”.

Colori vietati a Sanremo: “Nessuno li può indossare sul palco”, parla la stylist di Amadeus

“Ci sono stati dei no e anche belli grossi. No al verde, non lo vuole mai, il viola è gradito evitare. Probabilmente è una cosa scaramantica sua personale e quindi la rispettiamo tutti. Ma la rispetta tutto il palco. Io coordino anche gli altri conduttori, tra le direttive che trasferisco ai personal stylist c’è anche quella di evitate per cortesia il verde perché è un colore che non è gradito. E’ quella dose di sana scaramanzia che è diventata un rito, un sorta di rituale che porta avanti, quasi come un cornetto portafortuna”.

E ancora:

“Nella sua vita privata è un uomo molto diverso, il suo stile è tutt’altro. Nel suo guardaroba quotidiano non ci sono colori vivaci, solitamente si veste solo con capi di tre tonalità: bianco, blu e raramente il grigio. E’ abbastanza monocromatico e non indossa mai il marrone. La scelta dei suoi colori è nella gamma dei colori dell’uomo classico e sobrio nella vita privata”.