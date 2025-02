Colori e Nuove Funzionalità in Arrivo

Il Google Pixel 9a sarà disponibile in quattro colorazioni: Obsidian (nero), Porcelain (bianco), Iris (viola) e Peony (rosa), che si integrano in un design moderno e minimalista. Il dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo durata e resistenza, mentre la finitura garantisce una presa sicura e un aspetto raffinato. Le dimensioni del Pixel 9a sono di 154 x 73 x 8.9 mm, permettendo un utilizzo confortevole grazie al profilo sottile e alle curve eleganti.

Sotto il profilo tecnico, il Pixel 9a è atteso con il processore Google Tensor G4 SoC, che promette elevate prestazioni e ottimizzazione energetica, specialmente per compiti di intelligenza artificiale. La fotocamera principale da 48 Megapixel, insieme a un’ottica f/1.7, consente di catturare immagini dettagliate in diverse condizioni di illuminazione. Sono presenti anche una fotocamera ultrawide da 13 MP e una frontale da 13 MP per selfie e videochiamate di alta qualità.

La batteria ha una capacità di 5,100 mAh, la più alta mai vista in un dispositivo Pixel, permettendo un utilizzo prolungato. Supporta una ricarica cablata fino a 23W e wireless a 7.5W. Il Pixel 9a sarà disponibile in due varianti di memoria: 128GB a 549 euro e 256GB a 649 euro, entrambe con 8GB di RAM.

La presentazione ufficiale è prevista per il 19 marzo, con prenotazioni che si apriranno in quella data. Se le informazioni sono corrette, il Pixel 9a sarà in vendita dal 26 marzo, offrendo un dispositivo all’avanguardia con specifiche competitive e un design accattivante.