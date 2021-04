Quattro Regioni in arancione (Calabria, Sicilia, Basilicata e la Sardegna che lascia così il rosso), una in bilico tra quel colore e il rosso (Valle d’Aosta) e una che probabilmente passerà in giallo (la Puglia) ma aspetta gli ultimi dati. Si annunciano pochissimi cambiamenti di colore alla vigilia del monitoraggio di domani, venerdì 30, della Cabina di regia. I dati della circolazione dell’epidemia sono in leggera discesa e nessuna delle Regioni attualmente gialle sembra destinata a peggiorare. Chi invece era arancione perché l’Rt o il rischio della settimana scorsa erano alti dovrà comunque aspettare altri sette giorni prima di poter tornare in giallo.

L’incidenza settimanale, cioè il numero dei casi per 100mila abitanti, è in calo. Alla fine, ovvero quando la settimana sarà completa con i numeri di oggi, dovrebbe fermarsi tra i 140 e i 150 casi (giovedì scorso era a 159). Solo la Valle d’Aosta rischia di superare i 250 casi, che portano direttamente in zona rossa. Se riuscirà a restare sotto passerà in arancione. Tra le altre potrebbero raggiungere i 200, soglia che non fa scattare alcun provvedimento, la Campania e la Puglia. Quest’ultima aveva già dati da giallo venerdì scorso ma è rimasta arancione perché due settimane fa era rossa proprio per l’incidenza. Il ministero potrebbe finalmente metterla nella zona con meno restrizioni (a parte la bianca che al momento nessuno è in grado di raggiungere) dove da lunedì scorso sono scattate le riaperture.