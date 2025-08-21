Colonne sonore italiane all’Anfiteatro di Bassano

Domenica 24 agosto, alle 21, l’Anfiteatro di Bassano in Teverina ospiterà un evento speciale del Borgomusica Festival 2025. La serata vedrà protagonisti I Cameristi di Roma, che interpreteranno le più celebri colonne sonore del cinema italiano, offrendo un’atmosfera incantevole sotto il cielo stellato del borgo.

L’appuntamento è promosso dall’Associazione Borgomusica con il patrocinio del Comune di Bassano in Teverina. Questa serata rappresenta un momento significativo per celebrare i 25 anni di attività dell’Associazione e per ricordare Alvaro Gentilini e Steven Roach, due figure fondamentali che hanno segnato la storia del progetto. Entrambi sono stati amici e instancabili promotori della rassegna.

Il concerto sarà anche un momento di memoria e gratitudine per tutte le persone che, con passione e dedizione, hanno contribuito alla creazione di un percorso culturale condiviso con l’intera comunità. In questi venticinque anni, l’esperienza del coro Borgomusica ha coinvolto numerosi cittadini, diventando un punto di riferimento culturale e sociale che unisce generazioni diverse e arricchisce l’identità del paese.

Il sindaco Alessandro Romoli ha dichiarato: «Con questo concerto celebriamo non solo un importante traguardo, i 25 anni di Borgomusica, ma ricordiamo anche due persone straordinarie come Alvaro e Steven. Le loro qualità umane e artistiche hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. Grazie al loro impegno, Borgomusica è diventata un’esperienza collettiva che ha coinvolto tanti bassanesi, offrendo occasioni di crescita culturale e di condivisione. A loro va la nostra riconoscenza più sincera».