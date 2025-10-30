Colonne sonore italiane al Teatro Marenco di Novi Ligure

Giovedì 6 novembre, alle ore 21:00, si inaugura la 25° edizione dell’International Lavagnino Film Festival “Music & Cinema” presso il Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure. Il concerto, intitolato “Il cinema italiano”, celebra le più belle colonne sonore del cinema italiano dagli anni ’50 a oggi.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Marenco di Novi Ligure, sotto la direzione di Sandro Bondi, e con il sostegno di vari sponsor, tra cui la SIAE e alcune fondazioni bancarie. Il progetto mira a mettere in risalto i compositori italiani più significativi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi.

Si esibiranno i Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria, un quintetto d’archi con un polistrumentista, alle percussioni, e Andrea Albertini al pianoforte, che avrà anche il ruolo di direttore musicale. A completare il cast, ci sarà la cantante e attrice romagnola Daniela Placci, la cui voce darà un tocco speciale alla serata. Baba Richerme, critico cinematografico e inviato speciale del GR Radio, narrerà aneddoti e curiosità legate alle colonne sonore.

Il programma prevede l’esecuzione di celebri brani di compositori italiani come A. Cicognini, N. Rota e E. Morricone, con arrangiamenti di film iconici quali “Don Camillo”, “Il Padrino” e “C’era una volta in America”. I biglietti costano 18 euro per l’ingresso intero e 12 euro per i ridotti (under 18 e over 65). La biglietteria è aperta il martedì e il venerdì dalle 17:00 alle 19:00, e due ore prima dell’evento, con la possibilità di acquisto online su vivaticket. Per informazioni: [email protected].

