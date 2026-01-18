Colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema

La musica e il cinema sono due mondi che si incontrano nella colonna sonora, che non accompagna semplicemente un film, ma lo racconta, lo amplifica e lo rende eterno. La rubrica “DoReMiCiak” unisce questi due mondi, esplorando le partiture e le pellicole che hanno fatto la storia del cinema.

La colonna sonora de “La Bella e la Bestia” è uno degli esempi più alti di questa rinascita, un film che unisce fiaba, romanticismo e musical in una forma sorprendentemente matura. La colonna sonora, firmata da Alan Menken, guarda apertamente alla tradizione del musical teatrale e segna uno dei momenti più alti di questa rinascita.

Dopo un periodo difficile, la Walt Disney Feature Animation decide di adattare la fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont “La Bella e la Bestia” come film d’animazione musicale. La scelta di rivolgersi ad Howard Ashman e al suo partner musicale, il compositore Alan Menken, è particolarmente felice. Le canzoni del duo avevano illuminato “La Sirenetta”, donando al film una brillantezza che era mancata alla produzione Disney degli anni Ottanta.

Menken e Ashman collaborano con Linda Woolverton per modificare il tono del film, che inizialmente era stato concepito come un dramma in costume. La creazione degli oggetti incantati ha aperto la strada a canzoni come “Stia con noi”, mentre Gaston e i suoi seguaci hanno reso possibile il grande numero ambientato nella taverna.

La canzone “La bella e la bestia” è il cuore emotivo del film, il momento in cui la trasformazione interiore dei due protagonisti diventa finalmente visibile. Menken costruisce il brano come un valzer lento in 3/4, una scelta tutt’altro che casuale. La melodia è semplice, ampia, quasi circolare, ad evitare deliberatamente tensioni melodiche eccessive.

Dal punto di vista armonico, la canzone si muove in un linguaggio tonale classico, con progressioni prevedibili ma efficaci, che rafforzano il senso di stabilità emotiva appena conquistata dai personaggi. L’orchestrazione, inizialmente contenuta, privilegia archi morbidi, arpa e legni, creando un tappeto sonoro caldo e avvolgente.

Un elemento fondamentale del brano è la scelta di affidarlo a Mrs. Bric, un personaggio esterno alla coppia, ma emotivamente coinvolto. La sua voce non è quella dell’amore giovane e passionale, bensì quella dell’esperienza e della tenerezza. Il testo di Howard Ashman colloca la storia in una dimensione universale e archetipica: non è solo la storia di Belle e della Bestia, ma una fiaba eterna.

L’interpretazione di Angela Lansbury, sobria e priva di virtuosismi, rafforza questa idea. La sua vocalità calda e quasi parlata rende il brano intimo e credibile, lontano dalla spettacolarità del musical tradizionale di Broadway, ma proprio per questo ancora più toccante. La canzone “La bella e la bestia” è una svolta narrativa, musicalmente e visivamente, sancisce il passaggio dalla diffidenza all’empatia, dall’isolamento alla condivisione. il punto in cui il film smette di raccontare una favola “su” due personaggi e inizia a raccontare una favola “con” loro.