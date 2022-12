colonna sonora e canzoni del film

Una poltrona per due, colonna sonora: le canzoni del classico natalizio con protagonista Eddie Murphy.

Ogni anno la vigilia di Natale in Italia è celebrata con il televisore rigorosamente acceso su Italia 1. Il motivo? La commedia natalizia più divertente degli anni Ottanta: Una poltrona per due. Un film dalla morale positiva, ma anche dalla colonna sonora importante. Andiamo a scoprire tutte le canzoni presenti nel film con protagonisti Eddie Murphy e Dan Aykroyd.

Una poltrona per due: la colonna sonora

Eddie Murphy

Ecco tutte le canzoni presenti nella colonna sonora di Una poltrona per due:

Wolfgang Amadeus Mozart – Marriage of Figaro (Overture)

Wolfgang Amadeus Mozart – Andante Cantabile

Dave Williams – Out of the Sheets-Into the Streets

Sylvester – Do You Wanna Funk

The Hot Toddies – Oralee Cookies

Michael Lang – The Louis Winthorpe III Blues

Brenda Lee – Jingle Bell Rock

Lyn Murray – The Big Waltz

Little Eva – The Loco-Motion

The Silhouettes – Get a Job

Di seguito l’audio di Get a Job:

Una poltrona per due: la trama

Il broker di successo Louis Whintorpe III (Dan Aykroyd) si gode la vita, con una casa da favola (con tanto di maggiordomo) e una ricca fidanzata. Al contrario, Billy Ray Valentine (Eddie Murphy), è un pover’uomo che fa l’elemosina fingendosi un veterano disabile.

Due persone apparentemente distanti, le cui vite vengono unite dalle circostanze. O meglio, dalla scommessa di due crudeli fratelli titolari di una società finanziaria. I due uomini utilizzano Louis e Billy Ray per un esperimento sociale: cercare di capire quanto le radici e lo status incidano sulle scelte di vita delle persone. Così, d’un tratto, Billy Ray si appropria della vita di Louis, che viene invece mandato in mezzo alla strada. Quale sarà l’esito di questo esperimento?