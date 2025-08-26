Colonialismo e Tecnologia: il Lato Oscuro del Progresso Europeo

La fine dell’età moderna segna un periodo di trasformazione, caratterizzato da rovine industriali e dal declino del potere coloniale, che continua a influenzare le popolazioni sradicate. Queste comunità, spesso dimenticate dalla storia dominante, portano il peso delle violenze storiche perpetrate dall’Occidente.

Quando Cristoforo Colombo salpò per cercare le Indie, probabilmente non era consapevole di come il suo viaggio avrebbe riscritto la storia. La sua figura emerge come quella di un commerciante spregiudicato, più interessato a guadagni personali che a motivi umanitari. Le cronache delle sue imprese marittime lo ritraggono quindi come un europeo spinto dall’avidità, che avrebbe avuto conseguenze devastanti per le popolazioni indigene che incontrò.

Colombo non può essere dissociato dallo sfruttamento imperialista delle terre scoperte. La sua brama di oro e la sua approvazione per la schiavitù hanno lasciato un’ombra sui suoi successi. La sua missione, dichiaratamente civilizzatrice, reca con sé il marchio di una cultura coloniale che si giustificava attraverso la presunta superiorità europea.

Il colonialismo, che va dal XVI al XX secolo, ha visto gli stati europei occupare vaste regioni dell’Africa, delle Americhe e dell’Asia, generando una narrazione unitaria di valori e credenze che ha portato alla globalizzazione moderna. Questo approccio ha espropriato i colonizzati delle loro risorse e ha impresso una gerarchia tra i colonizzatori e i colonizzati, definendo criteri di razza e cultura che perdurano ancora oggi.

La “colonialità” allora diviene un concetto chiave, che rappresenta l’eredità duratura del colonialismo, intrinsecamente legata ai meccanismi attuali di controllo sociale ed economico, influenzando anche lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale e dei processi decisionali contemporanei.