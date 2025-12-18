Colombia: scuole insegnano benessere animale

Il Parlamento ha approvato la Ley Empatía, che rende obbligatorio l’insegnamento del rispetto, della protezione e del benessere animale in tutte le scuole della Colombia. Ciò porta sui banchi temi come empatia, biodiversità e responsabilità sociale, trasformando l’educazione ambientale in un pilastro nella formazione delle nuove generazioni.

La riforma inserisce ufficialmente il benessere animale nella Politica Nazionale di Educazione Ambientale, con l’obiettivo di costruire una coscienza ecologica fin dall’infanzia. I nuovi contenuti saranno integrati nei programmi già esistenti, come i Progetti Ambientali Scolastici, i Progetti Cittadini di Educazione Ambientale e i Comitati Interistituzionali di Educazione Ambientale.

I programmi scolastici affronteranno temi come il trattamento etico degli animali domestici e selvatici, la custodia responsabile degli animali da compagnia e la protezione di fauna e flora. L’intento è formare studenti informati, sensibili e consapevoli, capaci di vedere negli animali non oggetti, ma esseri senzienti.

Dopo la firma presidenziale, il Ministero dell’Istruzione Nazionale e il Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile avranno sei mesi di tempo per definire le linee guida curriculari obbligatorie. Tra le novità, la possibilità per gli studenti delle scuole superiori di svolgere il servizio sociale obbligatorio presso organizzazioni impegnate nella protezione animale e la creazione della Rete Nazionale dei Docenti di Etica e Benessere Animale.

La Ley Empatía si inserisce in un quadro normativo in evoluzione, accanto a leggi come la Ley 1774, che riconosce gli animali come esseri senzienti, e la Ley Ángel, che ha irrigidito le pene per i reati di maltrattamento. La Colombia sceglie l’educazione come leva per un cambiamento culturale profondo, affidando alla scuola il compito di costruire una società più giusta e responsabile.