Colombia: Autopsia Alessandro Coatti e l’ultimo sms alla mamma

La morte di Alessandro Coatti in Colombia ha scioccato la comunità LGBT+. Il biologo è stato ucciso dopo aver accettato un incontro tramite Grindr. Secondo i referti dell’autopsia, Coatti sarebbe stato drogato prima di essere sequestrato. Investigatori suggeriscono che la situazione possa essere degenerata nella sua morte, forse dopo che ha visto uno dei rapitori.

Analisi forensi rivelano che il biologo è deceduto a causa di colpi inferti con oggetti contundenti, e successivamente il corpo è stato smembrato. Una gamba non è ancora stata recuperata, e la distribuzione dei resti in vari punti della città non sarebbe un messaggio mafioso, ma una strategia per ostacolare le indagini.

Coatti sarebbe stato torturato e ucciso in una casa abbandonata nel quartiere San José del Pando, dove sono state trovate tracce di sangue e altri indizi che confermano il luogo del delitto.

L’ultimo sms inviato dal biologo alla madre è stato “Ti voglio bene, tanto bene”, a cui ha risposto con “Anche io”. La madre ha successivamente espresso il suo dolore sui social, dicendo che le manca terribilmente.

Fonte: www.biccy.it