13.4 C
Roma
martedì – 23 Dicembre 2025
Attualità

Colombia Addio Anita

Da stranotizie
Colombia Addio Anita

Ana María Cuesta León, una sociologa, muralista e militante per la memoria e i diritti umani in Colombia, è scomparsa recentemente all’età di 39 anni. La sua morte è avvenuta a causa della mancanza di accesso alle medicine necessarie per curare le sue condizioni di salute, ipertensione polmonare e lupus, a causa della privatizzazione della sanità in Colombia.

Ana María ha lavorato per dieci anni al Centro per la Memoria, la Pace e la Riconciliazione di Bogotá, contribuendo a trasformare l’istituzione in uno spazio di accoglienza per le vittime del conflitto e le loro famiglie. Ha anche fondato il collettivo Dexpierte, che si occupa di creare murales e opere d’arte per sensibilizzare sulla memoria e la resistenza contro la violenza di Stato e il terrorismo.

La sua morte ha suscitato un grande cordoglio tra gli amici, i familiari e le organizzazioni sociali che l’hanno conosciuta e apprezzata per il suo impegno e la sua passione per la giustizia e la memoria. Il presidente Gustavo Petro e molte altre personalità hanno reso omaggio alla sua memoria, sottolineando il suo ruolo importante nella lotta per i diritti umani e la memoria in Colombia.

Ana María sarà ricordata per la sua determinazione e la sua creatività nel dare voce alle vittime del conflitto e nel promuovere la memoria e la resistenza contro la violenza di Stato. La sua eredità continuerà a ispirare le lotte per la giustizia e la memoria in Colombia e in tutto il mondo.

Articolo precedente
Stabilizzazione lavoratori Asu a Mussomeli
Articolo successivo
Max Angioni a Milano con il suo one man show
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.