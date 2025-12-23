Colombia Addio Anita

Ana María Cuesta León, una sociologa, muralista e militante per la memoria e i diritti umani in Colombia, è scomparsa recentemente all’età di 39 anni. La sua morte è avvenuta a causa della mancanza di accesso alle medicine necessarie per curare le sue condizioni di salute, ipertensione polmonare e lupus, a causa della privatizzazione della sanità in Colombia.

Ana María ha lavorato per dieci anni al Centro per la Memoria, la Pace e la Riconciliazione di Bogotá, contribuendo a trasformare l’istituzione in uno spazio di accoglienza per le vittime del conflitto e le loro famiglie. Ha anche fondato il collettivo Dexpierte, che si occupa di creare murales e opere d’arte per sensibilizzare sulla memoria e la resistenza contro la violenza di Stato e il terrorismo.

La sua morte ha suscitato un grande cordoglio tra gli amici, i familiari e le organizzazioni sociali che l’hanno conosciuta e apprezzata per il suo impegno e la sua passione per la giustizia e la memoria. Il presidente Gustavo Petro e molte altre personalità hanno reso omaggio alla sua memoria, sottolineando il suo ruolo importante nella lotta per i diritti umani e la memoria in Colombia.

Ana María sarà ricordata per la sua determinazione e la sua creatività nel dare voce alle vittime del conflitto e nel promuovere la memoria e la resistenza contro la violenza di Stato. La sua eredità continuerà a ispirare le lotte per la giustizia e la memoria in Colombia e in tutto il mondo.