Colombari e Costacurta, la furiosa lite a Pechino Express: interviene anche il conduttore

La decima edizione di Pechino Express sta andando in onda senza sosta su Sky Uno e fra le coppie in gara c’è anche quella formata da Martina Colombari e Achille Costacurta. Il duo – che forma il team Madre e Figlio – ha duramente litigato durante l’ultima puntata. A raccontare il fattaccio è stato Il Fatto Quotidiano che ha anche sottolineato come ad intervenire sia stato pure Costantino Della Gherardesca.

“Nell’ultima puntata andata in onda di Pechino Express, Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta sono stati protagonisti di un litigio durante lo svolgimento della prova per l’immunità” – si legge su FQ – “I due dovevano lavare dei panni con l’acqua del fiume, facendo su e giù per una lunga scalinata sotto il caldo torrido, quando a un certo punto Achille ha gettato la spugna, scaraventando a terra la bacinella con i tessuti e andandosi a sedere. “Dai Achille, vieni qua, dai!” ha cominciato a gridargli Colombari, ma i tentativi della madre di spronare il figlio, a cui si sono uniti anche le voci degli altri concorrenti, sono stati vani”.

Colombari e Costacurta, il litigio a Pechino Express

Il Fatto Quotidiano ha poi aggiunto:

“Martina ha continuato incessantemente a chiamare Achille, che ha continuato però a sbuffare facendo orecchie da mercante, tanto che anche il conduttore Costantino Della Gherardesca ha commentato: “Non fa altro che dirgli di no…” Poi si è rivolto direttamente al concorrente:” Achille, cosa c’è?” chiede il conduttore. “Sono stanco..“, risponde Costacurta. Andrea Belfiore, in coppia con Joe Bastianich ha commentato: “Non è stato bello assistere a questo conflitto”. Alla fine, nonostante a un certo punto Achille abbia scelto di riprendere il gioco controvoglia”.

Come poi aggiunto a fine articolo *smettete di leggere se non volete spoiler* la coppia Colombari – Costacurta è stata poi eliminata. Il fatto appena raccontato è stato così commentato da Martina in un’intervista post reality: “Durante Pechino Express ha avuto difficoltà a gestire la frustrazione in determinati momenti, ma anche questo gli è servito a crescere”.