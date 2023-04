colomba, coniglio e non solo

Quali sono gli animali simbolo della Pasqua Cristiana? Sei sicuro di conoscerli tutti? Mettiti alla prova con queste informazioni.

La Pasqua è la festa in cui i Cristiani celebrano la resurrezione di Gesù avvenuta il terzo giorno dopo la sepoltura secondo il Nuovo Testamento.

È una festa che al giorno d’oggi prevede una serie di usanze e di tradizioni. Nel tempo si sono fissati nella nostra cultura dei simboli e alcuni di questi sono anche animali.

Gli animali della Pasqua Cristiana sono il coniglio, la colomba sicuramente, ma non solo questi. Guai ad escludere alcuni animali dai giorni di festa.

Siamo qui, quindi, per ricordarti quali sono tutti gli animali che nel tempo sono diventati caratteristici della Pasqua e i motivi di questa tradizione.

Pasqua Cristiana: tutti gli animali simbolo della festa

Tra gli animali oggetto di questo argomento ce ne sono alcuni domestici e molto conosciuti, ma anche selvatici e inaspettati.

Uovo e pulcino

Una delle più antiche simbologie della Pasqua coinvolge l’uovo e il pulcino. L’uovo è un involucro piccolo e debole, ma che in realtà custodisce una nuova vita, questo lo rende perfetto per l’ideologia dei Cristiani.

Per loro è il simbolo di Cristo che rinasce. Le uova nell’antichità venivano dipinte con i simboli cristiani e poi regalate. Spesso si usava dipingerle di rosso, ad indicare il sangue di Cristo.

Coniglio (e leprotto)

Passiamo poi a quelli che conosciamo molto bene. Uno è il coniglietto. Sant’Ambrogio ha voluto prendere il coniglio e la lepre come simboli di purezza e di fecondità (associandoli alle uova) e associarli alla Resurrezione.

Colomba

Nell’Antico Testamento Noè libera dalla sua arca una colomba e questa tornò portando con sé un rametto d’ulivo, segno della fine del Diluvio universale e di una nuova vita.

Agnello

Gli ebrei consideravano simbolo di purezza l’agnello. Questo animaletto candido e innocente veniva spesso sacrificato per omaggio alla divinità. Con il tempo Gesù stesso ha preso le sembianze di un agnello quando veniva rappresentato nelle opere.

L’agnello è diventato simbolo di Gesù che, dopo la morte e la resurrezione, ha promesso a chiunque l’avrebbe seguito la salvezza.

Cardellino

Secondo la leggenda un pettirosso, un fringuello e un cardellino provarono a togliere le spine della corona dalla testa di Gesù sulla croce. Lo stesso cardellino prende il nome da ortaggi pieni di spine chiamati “cardi”.

Inoltre, questo simbolo si è affermato ancora di più con il contributo di Raffaello Sanzio, il quale nel 1506 ha dipinto La Madonna del Cardellino in cui si vede San Giovanni e Gesù, entrambi bambini, giocare con un cardellino.

Anche il leone è uno degli animali simboli della Pasqua Cristiana

Pochi conoscono il simbolo del leone associato alla Pasqua. Deriva dalla tradizione ebraica in quanto emblema di Giuda, quarto figlio di Giacobbe.

Lo stesso Gesù viene poi chiamato con l’appellativo “leone” nell’Apocalisse. È diventato segno di forza, della vittoria del bene sul male e, infine, della Resurrezione: così come i cuccioli di leone rimangono fermi immobili per i primi tre giorni e per poi iniziare a muoversi.