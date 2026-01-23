Colman Domingo: il re dello stile a Hollywood

Colman Domingo è un attore americano noto per il suo stile unico e la sua capacità di interpretare ruoli diversi con grande versatilità. La sua carriera trentennale lo ha portato a recitare in teatro, cinema e serie tv, ricevendo numerose nomination e premi per le sue interpretazioni. Oltre alla sua carriera cinematografica, Domingo è anche conosciuto per il suo senso della moda, che considera una forma di resistenza ai tempi bui e difficili.

Domingo è stato co-presidente dell’edizione del Met Gala e si è presentato con un outfit firmato Valentino che omaggiava André Leon Talley. Ha lavorato con il direttore creativo di Valentino, Alessandro Michele, e ha apprezzato il suo approccio coraggioso e audace alla moda. La sua carriera è iniziata nel teatro, dove ha recitato in produzioni come “Chicago” e ha scritto la commedia autobiografica “A boy and his soul”.

Successivamente, è passato al cinema, recitando in film come “Lincoln” di Steven Spielberg e “Selma – La strada per la libertà”, e ha conosciuto Oprah Winfrey, che è diventata una sua cara amica e sostenitrice. Ha anche lavorato in serie tv come “The knick” e “Euphoria”, per la quale ha vinto un premio Emmy. La sua capacità di immergersi totally nei personaggi gli ha permesso di interpretare ruoli diversi, come l’attivista Bayard Rustin nel film biografico “Rustin” e il detenuto John “Divine G” Whitfield nel dramma carcerario “Sing Sing”.

Domingo ha anche una forte presenza nel mondo della moda, è diventato global brand ambassador per le fragranze di Valentino beauty e friend of the maison di Bucheron. stato inserito da Time magazine tra le 100 persone più influenti e ha sempre fatto dell’abbigliamento una dichiarazione in continuità con il suo lavoro attoriale. La sua eleganza innata e la sua capacità di fare la differenza lo hanno reso un’icona di stile nel mondo del cinema e della moda.