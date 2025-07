Collovati: Lookman all’Inter e Camarda al Lecce, le viste di calcio

Nella trasmissione “#Nonsolomercato” su Rai 2, l’ex difensore di Inter e Milan, Fulvio Collovati, ha condiviso le sue riflessioni sul calcio italiano, toccando diversi temi di attualità.

Riguardo a Francesco Camarda, recentemente trasferitosi dal Milan al Lecce per acquisire esperienza, ha dichiarato di apprezzare l’operato del club pugliese, ma ha sollevato dubbi sulla decisione del Milan di non concedergli più minuti in campo, considerando anche i risultati poco soddisfacenti della squadra.

Collovati ha anche parlato di Ademola Lookman, prevedendo un suo passaggio all’Inter: “Se il club offre tra i 30 e i 40 milioni, il desiderio del giocatore sarà fondamentale”. Ha menzionato anche la situazione di Hakan Calhanoglu, suggerendo che la sua eventuale partenza potrebbe influenzare ulteriormente le scelte dell’Inter. Per quanto riguarda Nico Paz, ha affermato che il numero dieci non ha più spazio nel calcio attuale.

In merito a Victor Osimhen, Collovati ha evidenziato l’offerta sostanziosa del Galatasaray, ribadendo l’impossibilità per le squadre italiane di eguagliare tali somme. Ha citato la Juventus e il Napoli come club interessati, ma ha scartato l’idea di verificare tali proposte.

