Colloquio Meloni-Abbas: Italia per la pace a Gaza

Il conflitto in Medio Oriente richiede un continuo impegno della comunità internazionale. In questo contesto, il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente palestinese Mahmoud Abbas per affrontare la crisi a Gaza.

Durante la conversazione, Meloni ha ribadito il sostegno dell’Italia alla soluzione dei due Stati, auspicando una coesistenza pacifica tra Israele e Palestina. Ha inoltre sottolineato l’impegno del governo italiano nel contribuire alla stabilizzazione e ricostruzione di Gaza una volta cessate le ostilità.

La premier ha evidenziato l’importanza di garantire un accesso umanitario sicuro alla popolazione di Gaza e ha espresso preoccupazione per le condizioni dei civili coinvolti nel conflitto. Ha chiesto la protezione della vita di tutti i cittadini, sia israeliani che palestinesi, riaffermando la condanna italiana verso atti di terrorismo.

Il colloquio si inserisce in uno sforzo diplomatico più ampio per trovare una soluzione sostenibile alla crisi nella regione. L’Italia, attraverso incontri precedenti e ora con questo scambio diretto, cerca di promuovere un dialogo costruttivo e la pace duratura tra le parti coinvolte.