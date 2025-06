Colloqui USA-Cina: Mercati Globali in Attesa e Scetticismo

I mercati internazionali seguono attentamente i colloqui commerciali avviati a Londra tra Stati Uniti e Cina, sebbene con scetticismo. Secondo alcune fonti, l’amministrazione Trump potrebbe rivedere i limiti all’esportazione di microchip in cambio di concessioni da parte di Pechino sulle terre rare, ma una vera intesa rimane ancora lontana.

Le borse europee hanno aperto in maniera debole, con Milano e Francoforte che registrano un calo di circa lo 0,10%. Londra è in leggero rialzo, mentre Parigi e Madrid si muovono in modo incerto attorno alla parità.

A Wall Street, i mercati hanno chiuso con poche variazioni: il Dow Jones è rimasto invariato, mentre il Nasdaq ha mostrato un modesto incremento.

Le borse asiatiche presentano risultati misti: Tokyo e Seul guadagnano terreno, ma Shanghai e Hong Kong scendono di quasi mezzo punto percentuale, gravate da dati allarmanti sulle esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti, che a maggio hanno subito un calo del 34% rispetto all’anno precedente, a cui si aggiungono preoccupazioni di deflazione.

Fonte: www.rainews.it