Colloqui Ue, Usa e Ucraina

Si sono aperti a Ginevra i colloqui tra l’Unione Europea, gli Stati Uniti e l’Ucraina sulla proposta statunitense per la pace, definita come non definitiva da Donald Trump, che ha lasciato margini per una trattativa. Il Dipartimento di Stato americano ha precisato che il piano è stato redatto con contributi sia di Mosca sia di Kiev.

Il segretario di Stato Marco Rubio, accompagnato dall’inviato speciale statunitense Steve Witkoff, è arrivato a Ginevra per partecipare ai colloqui, che saranno densi e complessi. Sono presenti molti funzionari dell’Unione Europea e i consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Regno Unito e Germania.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che avrà un colloquio telefonico con Vladimir Putin per discutere gli sforzi volti a porre fine alla guerra in Ucraina.

Zelensky ha commentato gli incontri di Ginevra, auspicando un dialogo costruttivo e sperando che si giunga a un risultato, sottolineando che i team ucraini e americani, così come quelli dei partner europei, sono in stretto contatto.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che il ruolo centrale dell’Unione Europea deve essere pienamente riconosciuto in qualsiasi piano di pace sull’Ucraina e che la credibilità e la durata di un piano di pace dipendono dalla capacità di porre fine ai massacri e alla guerra, senza seminare i presupposti per un futuro conflitto. Ha inoltre sottolineato che l’Ucraina deve avere la libertà e il diritto sovrano di scegliere il proprio destino, che è stato scelto europeo, e che qualsiasi accordo deve includere il ritorno dei bambini ucraini rapiti dalla Russia.