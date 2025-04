Colloqui tra Ministri degli Esteri a Londra: Stallo nei Progressi verso la Pace

I colloqui di pace per l’Ucraina, previsti oggi a Londra a livello di ministri degli Esteri, sono stati rinviati. Il ministero degli Esteri britannico ha comunicato che si svolgerà un incontro a livello inferiore. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è stato il primo a disertare, dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Kiev non riconoscerà la Crimea come territorio russo. Anche i ministri degli Esteri di Francia e Germania hanno annunciato il rinvio della loro partecipazione ai colloqui.