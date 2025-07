Colloqui per cessate il fuoco a Gaza: Israele frena negoziati

I negoziati tra Hamas e Israele per un possibile cessate il fuoco a Gaza si sono bloccati a causa della decisione di Tel Aviv di mantenere le truppe nel territorio. Fonti palestinesi riportano che gli incontri a Doha stanno affrontando gravi problemi, in particolare per l’insistenza israeliana su un piano di “ritiro” che, in realtà, comporterebbe il riposizionamento delle proprie forze militari.

Nel frattempo, attacchi aerei israeliani hanno provocato la morte di almeno 16 palestinesi, inclusi donne e bambini, nelle ultime ore in diverse aree della Striscia. Questa escalation di violenza coincide con una crisi umanitaria crescente: oltre due milioni di residenti a Gaza soffrono di fame e mancanza di assistenza sanitaria.

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha espresso la speranza di arrivare a un accordo per una pausa di 60 giorni nel conflitto, sottolineando la disponibilità a negoziare una risoluzione duratura. Tuttavia, Hamas ha messo in evidenza che il flusso di aiuti umanitari rappresenta un tema centrale nei colloqui.

Israele ha cominciato a allentare il blocco totale degli aiuti, sostenuto per oltre due mesi, solo alla fine di maggio. Nonostante ciò, le condizioni nel territorio continuano a deteriorarsi, con un aumento delle vittime civili e molte famiglie che lottano per la sopravvivenza.