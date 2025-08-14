Colloqui in presenza: perché tornano le assunzioni tradizionali

Negli ultimi anni, i colloqui online sono diventati la norma per molte aziende, soprattutto a causa della pandemia di Covid-19 e della diffusione del lavoro da remoto. Tuttavia, molte imprese stanno iniziando a tornare al colloquio in presenza per garantire maggiore sicurezza e autenticità durante il processo di assunzione. Questa tendenza è influenzata dai rischi legati all’intelligenza artificiale.

La crescente disponibilità di tecnologie avanzate ha complicato il processo di selezione. Sempre più candidati utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per preparare risposte che sembrano perfette, mentre alcuni disonesti si spacciano per altri per rubare dati o denaro. In particolare, nel 2024, è emerso un caso di nordcoreani che hanno sfruttato false identità per ottenere posizioni di lavoro da remoto presso aziende americane, incassando stipendi per finanziare il regime.

Un sondaggio di Gartner ha rivelato che il 6% dei candidati ha dichiarato di aver partecipato a frodi durante i colloqui, con previsioni che indicano un aumento dei profili falsi nel mercato del lavoro entro il 2028.

Alcune grandi aziende, come Cisco e McKinsey, hanno ripreso a effettuare colloqui di persona per garantire l’identità dei candidati. Anche Google ha adottato questa strategia, specialmente per le posizioni che richiedono competenze tecniche specifiche, come quelle in ingegneria del software, dove è cruciale verificare le capacità dei candidati. Questo cambiamento riflette una necessità di maggiore trasparenza e sicurezza nel processo di assunzione.