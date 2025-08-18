Colloqui di pace su Ucraina: attesa a Washington per Zelensky

I prezzi delle azioni a Londra registravano una maggioranza di ribassi a metà giornata di lunedì, in seguito alla pubblicazione dei dati sul commercio dell’Eurozona. C’è attesa per nuovi sviluppi nei colloqui di pace sull’Ucraina, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky atteso alla Casa Bianca per un incontro con il presidente statunitense Donald Trump. Anche il primo ministro britannico Keir Starmer e altri leader europei parteciperanno all’incontro, puntando a evitare che l’Ucraina ceda territori alla Russia.

Un sondaggio dell’istituto ifo ha rivelato che gli economisti si aspettano un’inflazione globale elevata nei prossimi anni, a causa di conflitti commerciali e dazi sulle importazioni. Le previsioni indicano un’inflazione media globale del 4,0% per il 2025, con variazioni regionali significative: l’Europa occidentale dovrebbe attestarsi all’1,8%, mentre in Europa orientale si prevede un 7,6%, e nell’Asia centrale un 11,3%.

L’indice FTSE 100 ha mostrato un calo di 7,14 punti, mentre il FTSE 250 ha perso 24,73 punti. Le aziende difensive, come Babcock International e Endeavour, hanno visto aumentare le loro azioni, suggerendo un interesse verso titoli più sicuri in un contesto di incertezza.

Dati Eurostat hanno mostrato una riduzione inaspettata del surplus commerciale dell’Eurozona, sceso a 7 miliardi di euro a giugno. Il surplus con gli Stati Uniti ha avuto una contrazione del 48%. Nel mercato delle valute, la sterlina ha registrato una discesa a 1,3544 dollari. Infine, i future sulle borse di New York indicano un avvio in calo, mentre il prezzo del petrolio Brent è sceso a 66 dollari al barile.