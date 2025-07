Colloqui di pace a Istanbul: tensioni tra Kiev e Mosca

Oggi si svolgeranno a Istanbul nuovi colloqui tra Russia e Ucraina, un incontro sollecitato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha espresso la volontà di lavorare in modo costruttivo per trovare una soluzione pacifica al conflitto. Tuttavia, Mosca ha avvertito che non ci si deve aspettare cambiamenti radicali dalle negoziazioni e ha annunciato l’imposizione di sanzioni in risposta alle recenti misure adottate dall’Unione Europea.

Nel contesto del conflitto, si registra la tragica morte di Artiom Naliato, un ventunenne originario dell’Ucraina e adottato da una famiglia in Veneto. Il giovane, tornato in Ucraina per combattere come volontario, ha perso la vita in un attacco a un campo di addestramento. Prima di partire per il fronte, Naliato aveva recentemente visitato il suo paese d’origine, lasciando un forte sentimento di dolore nella sua comunità di Tribano, dove era cresciuto.

Inoltre, ieri sera, Kiev ha perso un caccia Mirage in un incidente, dal quale il pilota è uscito illeso.