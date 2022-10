Colloqui di lavoro nel metaverso, al via la sperimentazione di Crédit Agricole Vita

Un colloquio di lavoro in cui dare il meglio di sé, senza farsi tradire dall’emozione. Protetti dallo schermo del computer, ma senza rinunciare all’interazione: è la nuova soluzione offerta dal metaverso. Ha iniziato a sperimentarla, con primi risultati molto positivi, Crédit Agricole Vita Assicurazioni.

Si tratta – spiega all’Adnkronos Alessandro Castelli, direttore Hr e Comunicazione di Crédit Agricole Vita Assicurazioni – di un “progetto pilota, per testare l’uso di questa nuova tecnologia, integrandola nei processi core della nostra azienda. In particolare, all’interno delle risorse umane abbiamo identificato il processo di recruiting e, dopo diverse analisi, abbiamo individuato una piattaforma che potesse fare al caso nostro, con una metodologia plug and play, che potesse aiutarci nello sviluppo di questo test”.

E così sono cominciati i veri e propri colloqui. Senza scaricare software aggiuntivi o indossare visori, al candidato bastano un pc, un tablet o anche un semplice smartphone, per creare il proprio avatar e presentarsi negli uffici virtuali di Crédit Agricole Vita Assicurazioni. “La singolarità è sicuramente l’ambiente, che è un ambiente virtuale, indubbiamente moderno e sicuramente accattivante. E questo chiaramente induce i giovani a guardarlo con un altro occhio”, spiega Castelli.

I primi feedback ricevuti tanto dai recruiter quanto dai candidati, “sono molto positivi, soprattutto nella fase iniziale del colloquio, quando entrati nell’ambiente virtuale, gli avatar possono immediatamente entrare in contatto tra loro”. All’interno degli uffici digitali, infatti, si può chattare, parlare o attivare una video call. Il tutto senza lo stress del viaggio, dell’abbigliamento da scegliere o della postura da adottare.

La soluzione è ideale “per le nuove generazioni, abituate a videogiochi sempre più moderni, strutturati e graficamente accattivanti”, spiega il direttore Hr e Comunicazione. Le persone meno avvezze al digitale, invece, potrebbero ancora preferire un colloquio tradizionale. Per questo l’idea di Crédit Agricole Vita Assicurazioni è quella di “mettere a disposizione dei candidati sia il colloquio nel metaverso, che quello classico face-to-face, oltre alla videocall”.