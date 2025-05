Il commissario europeo per il Commercio, Šefčovič, ha dichiarato che gli standard di sicurezza alimentare dell’UE non sono negoziabili durante i colloqui con gli Stati Uniti sui dazi. Intervistato da Euronews, ha sottolineato l’importanza di raggiungere un accordo equo, ma ha anche avvertito che l’Unione è pronta a varare pesanti contromisure in caso di insuccesso delle trattative.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com