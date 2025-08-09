34.5 C
Roma
sabato – 9 Agosto 2025
Attualità

Colloqui cruciali nel Regno Unito prima dell’incontro Trump-Putin

Da StraNotizie
Colloqui cruciali nel Regno Unito prima dell’incontro Trump-Putin

Alti funzionari degli Stati Uniti, dell’Ucraina e di diverse nazioni europee si riuniranno nel Regno Unito questo fine settimana per coordinare una posizione comune in vista del prossimo incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, previsto per il 15 agosto in Alaska. La decisione di incontrarsi di persona è emersa durante una videochiamata tra i funzionari coinvolti, che ha avuto luogo ieri.

Le dinamiche della riunione sono ancora in fase di definizione, comprese le modalità logistiche e la lista dei partecipanti. Nei giorni scorsi, Donald Trump ha informato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e diversi leader europei circa l’incontro che il suo inviato speciale, Steve Witkoff, avrà con Putin. Durante la teleconferenza, Witkoff ha comunicato che Putin sarebbe disposto a porre fine al conflitto in Ucraina a condizione che il governo di Kiev accetti di cedere le regioni di Luhansk e Donetsk, attualmente sotto occupazione russa, e la Crimea.

Articolo precedente
Il vuoto della politica italiana tra alleanze e opportunismi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.