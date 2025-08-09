Colloqui cruciali nel Regno Unito prima dell’incontro Trump-Putin

Alti funzionari degli Stati Uniti, dell’Ucraina e di diverse nazioni europee si riuniranno nel Regno Unito questo fine settimana per coordinare una posizione comune in vista del prossimo incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, previsto per il 15 agosto in Alaska. La decisione di incontrarsi di persona è emersa durante una videochiamata tra i funzionari coinvolti, che ha avuto luogo ieri.

Le dinamiche della riunione sono ancora in fase di definizione, comprese le modalità logistiche e la lista dei partecipanti. Nei giorni scorsi, Donald Trump ha informato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e diversi leader europei circa l’incontro che il suo inviato speciale, Steve Witkoff, avrà con Putin. Durante la teleconferenza, Witkoff ha comunicato che Putin sarebbe disposto a porre fine al conflitto in Ucraina a condizione che il governo di Kiev accetti di cedere le regioni di Luhansk e Donetsk, attualmente sotto occupazione russa, e la Crimea.