Colloqui a Mosca: Witkoff incontra Putin in un clima di tensione

L’attuale situazione in Ucraina continua a destare preoccupazioni internazionali. L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steven Witkoff, è giunto oggi a Mosca per un incontro con il presidente russo Vladimir Putin, in un momento cruciale per le relazioni tra i due paesi. Questo incontro segue un ultimatum di dieci giorni lanciato da Donald Trump affinché Mosca interrompa le sue operazioni militari in Ucraina. Trump ha dichiarato che le sanzioni da applicare ai paesi che importano energia russa saranno decise dopo questo incontro.

Nel frattempo, la situazione sul campo è drammatica. Nelle ultime 24 ore, attacchi russi hanno causato almeno cinque morti e numerosi feriti in diverse città ucraine. Odessa ha subito un pesante bombardamento, con circa venti droni lanciati sulla città, mentre l’attacco a un centro ricreativo nel distretto di Zaporizhzhia ha provocato due morti e dodici feriti, inclusi quattro bambini. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha condannato questi attacchi come atti di pura crudeltà, mirati a instillare paura nella popolazione.

Inoltre, Zelensky ha chiesto una maggiore pressione da parte di Stati Uniti e alleati per costringere la Russia a riconoscere la necessità di un cessate il fuoco. La comunità internazionale attende con interesse i risultati dell’incontro tra Witkoff e Putin, consapevole che potrebbero influenzare significativamente l’andamento del conflitto.