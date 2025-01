Collisione con gli Scogli: Peschereccio Affonda a Cesenatico

La Guardia Costiera ha salvato 4 membri dell’equipaggio di un peschereccio, il Calimero Sampa, incagliatosi vicino alla scogliera di ponente del porto di Cesenatico. L’incidente è avvenuto all’alba del 28 gennaio, quando il peschereccio stava tornando in porto dopo una battuta di pesca ed ha urtato degli scogli a circa 300 metri dalla costa, causando una grave falla nello scafo. L’unità, sul basso fondale, si è adagiata semi-sommersa su un fianco.

La richiesta di soccorso è stata ricevuta dalla Capitaneria di porto di Rimini, che ha immediatamente mobilitato mezzi di soccorso come la motovedetta CP 842 e il battello pneumatico GC B142. Le operazioni di salvataggio sono state complicate dal basso fondale e dal crescente moto ondoso. I membri dell’equipaggio, un italiano e tre tunisini, si erano rifugiati sulla tuga del peschereccio inclinato.

Dopo circa 45 minuti di manovre, tutti i naufraghi sono stati messi in salvo e trasferiti a terra, apparentemente illesi. Sono stati assistiti dal personale del 118 e trasportati all’Ospedale di Cesena per controlli ulteriori. Le cause dell’incidente sono ancora sconosciute e l’Autorità marittima ha avviato un’inchiesta per valutare eventuali responsabilità. È stata intimata all’armatore l’adozione di misure necessarie per garantire la sicurezza della navigazione e prevenire rischi ambientali legati all’incaglio. La Guardia Costiera prosegue il monitoraggio dell’area per tutelare l’ambiente marino e il traffico portuale.