Collin Martin due anni fa ha fatto coming out e da allora è l’unico calciatore (in attività) apertamente gay in USA. Qualche mese fa la sua squadra, i San Diego Loyal, ha giocato contro i Phoenix Rising. In quell’occasione uno degli avversari di Collin, Junior Flemmings, l’ha offeso chiamandolo ‘fr**io’. In segno di protesta i compagni di squadra di Martin e anche l’allenatore hanno lasciato il campo. Flemmings è stato successivamente multato e sospeso per insulto.

In una recente intervista rilasciata al The Guardian, Collin Martin ha parlato della solidarietà dei suoi compagni.

“Ero commosso dalla decisione della mia squadra di lasciare il gioco. La loro scelta di uscire dal campo in solidarietà e rinunciare alla partita la dice lunga sul loro sostegno e su ciò che questa organizzazione sta facendo per combattere le discriminazioni. All’epoca dei fatti volevo però che la partita continuasse. Speravo in una punizione per il giocatore, ma volevo giocare. Tutti i miei compagni di squadra mi hanno detto: “Sì, è fantastico, ma se non viene fatto nulla al giocatore, allora dobbiamo prendere una posizione e non giocare”. Ero solo imbarazzato che la mia sessualità avesse qualcosa a che fare con il risultato di una partita, quindi per me è stato davvero un po’ troppo da gestire. Ed ero solo incavolato che avessimo a che fare con questo!

So come ci si sente personalmente e non vorrei doverlo affrontare di nuovo, ma penso che l’omofobia sia ancora così prevalente nel nostro gioco e in tutto il mondo – e penso che per fare una grande dichiarazione, se succede a una squadra, [dovrebbero] uscire dal campo a sostegno di quel ragazzo”.

Un applauso ai calciatori del San Diego Loyal, ma a quando il coming out di un calciatore italiano in attività? Nel 3020?

This type of behavior does not belong in sports. Kudos to @landondonovan and @martcw12 for standing up for right over wrong. @GMA pic.twitter.com/aQXcBz9DEp — Michael Strahan (@michaelstrahan) October 2, 2020

