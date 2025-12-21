Collettivo Intellettuali Rivoluzionari in Italia

Un gruppo di studenti universitari ha avviato un’iniziativa per unire studio, attivismo e pensiero critico tra tutte le generazioni. Il nuovo collettivo studentesco, denominato “Intellettuali Rivoluzionari”, è stato creato da un gruppo di allievi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e si propone come punto di riferimento per la comunità universitaria e come laboratorio di pensiero critico applicato.

L’organizzazione si pone l’obiettivo di tradurre la conoscenza accademica in azione trasformativa e innovativa all’interno e all’esterno del contesto universitario. Il motto del collettivo è “Studia, Lotta, Innova!”, che riassume le tre direttrici operative: studiare per comprendere profondamente i sistemi sociali, economici e tecnologici, lottare per contrastare le ingiustizie e le disuguaglianze, e innovare per sviluppare alternative pratiche e sostenibili.

Il collettivo vuole costruire un ambiente accogliente e inclusivo, aperto a studenti di ogni facoltà e a chiunque condivida i valori della conoscenza, dello studio, del progresso, del dialogo e della forza di classe. Le attività previste includono convegni, dibattiti, incontri trasversali e condivisione di materiali per alimentare la discussione critica.

Le regole fondamentali del gruppo prevedono il mantenimento del rispetto e della curiosità intellettuale, l’accettazione di ogni opinione supportata da argomentazioni valide, e un focus costante sul pensiero critico. Il collettivo è alla ricerca di spazi per disporre la propria aula congressi e può essere seguito alle pagine Instagram e sul canale whatsapp. Una volta raggiunta una soglia minima di aderenti, sarà convocata un’assemblea costituente per redigere gli obiettivi operativi del collettivo e eleggere un rappresentante del gruppo.