Colleoni e i suoi segreti: il genio bergamasco in scena

Un nuovo spettacolo teatrale si appresta a celebrare la vita di Bartolomeo Colleoni, il celebre condottiero bergamasco. In due atti, undici attori raccontano la storia di un uomo straordinario, capace di affrontare le sfide del suo tempo e il grande nemico dell’oblio.

La trama si apre nel 1448, quando Colleoni, un ambizioso capitano di ventura, si batte per ottenere il prestigioso titolo di Capitano Generale della Repubblica di Venezia. La sua carriera, costellata di amicizie e tradimenti, è segnata da battaglie epiche e momenti di vulnerabilità. Oltre alla sua figura eroica, lo spettacolo esplora anche il lato umano di Colleoni, mettendo in luce le sue difficoltà personali, i conflitti familiari e il desiderio di lasciare un’impronta nella Storia. Il palcoscenico è vivace ed emozionante, capace di alternare rivalità, battibecchi e trionfi.

Nel 2025 si celebrerà il 550° anniversario della morte di Colleoni, un evento che segnerà una ricorrenza importante. Per onorare la sua eredità, il progetto “Terre Colleonesche” prevede una serie di eventi dal marzo 2025 al marzo 2026, nei luoghi simbolici legati alla sua figura. Tra questi eventi figurano anche il debutto di “Colleoni. Lo spettacolo”.

Questo progetto è organizzato dall’associazione Backstage APS con il sostegno del bando Cultura 2025 della provincia di Bergamo.