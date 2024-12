Collegare Siri a ChatGPT: la guida definitiva

Per connettere Siri a ChatGPT, è necessario aggiornare il dispositivo alla versione iOS 18.2, iPadOS 18.2 o macOS Sequoia 15.2. Per farlo, accedi alle Impostazioni, poi vai su Generali e seleziona Aggiornamento Software. Dopo l’installazione, assicurati che il tuo dispositivo abbia i requisiti hardware richiesti: un iPhone 15 Pro, un iPhone 16 o un Mac con chip M-series. Gli utenti al di fuori degli Stati Uniti devono cambiare la lingua di Siri in inglese (Stati Uniti) tramite Impostazioni > Apple Intelligence & Siri.

Successivamente, apri Impostazioni, cerca Apple Intelligence & Siri, scorri fino a Estensioni e attiva ChatGPT. Dopo aver dato conferma, leggi le informazioni e seleziona Abilita ChatGPT. Se possiedi già un account ChatGPT, puoi accedervi direttamente. Infine, controlla le impostazioni di ChatGPT per configurare le preferenze, come limiti giornalieri e aggiornamenti. Completati questi passaggi, Siri può rispondere alle domande sfruttando ChatGPT.

Per utilizzare Siri con ChatGPT, attiva Siri con “Ehi Siri” o premendo il pulsante di accensione. Fai una domanda complessa, ad esempio “Vorrei pianificare un viaggio in campeggio in Australia”. Se hai attivato “Conferma richieste ChatGPT”, Siri ti chiederà di confermare l’uso di ChatGPT. Seleziona “Usa ChatGPT” e sentirai Siri dire “Ecco una risposta da ChatGPT”, con il testo visibile sullo schermo. Puoi copiare la risposta toccando l’icona “copia”. Attualmente, ChatGPT non fornisce risposte vocali, ma potrebbe farlo in futuro.

L’integrazione di ChatGPT con Siri rende l’assistente vocale più efficace nella gestione di richieste complesse, migliorando l’esperienza dell’utente con risposte più dettagliate. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni. Questa integrazione è attualmente riservata agli utenti statunitensi; gli utenti fuori dagli Stati Uniti devono impostare la lingua inglese (Stati Uniti) per accedere a tutte le funzionalità. Devono anche monitorare il limite giornaliero di utilizzo di ChatGPT, visibile nelle impostazioni di Siri. Raggiunto questo limite, l’accesso a funzionalità avanzate si interromperà, limitando l’uso a risposte basilari. Per evitare questo, è possibile abbonarsi a ChatGPT Plus, che garantisce accesso continuo a tutte le funzionalità complete. Inoltre, gli utenti possono scegliere di automatizzare l’invio delle richieste a ChatGPT o mantenere il sistema di conferma attivo, offrendo così una gestione personalizzata dell’interazione.