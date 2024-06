Collega di Vladimir Luxuria si sbilancia: “Sprecata per questa Isola”

L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ha avuto diversi problemi, ma la conduzione non è uno di questi e lo pensa anche una lettrice di Nuovo Tv, che ha scritto alla rubrica di un noto collega di Vladimir Luxuria. Secondo la donna, Mediaset avrebbe sbagliato ad ‘imbrigliare in una conduzione ingessata’ un personaggio come Vladimir, la signora ha poi chiesto l’opinione di Alessandro Cecchi Paone. Il conduttore, opinionista ed ex naufrago ha dichiarato che visto il cast non azzeccato e la nuova linea editoriale, Luxuria è ‘stata sprecata’ per questa edizione un po’ troppo ripulita de L’Isola dei Famosi

Vladimir Luxuria, i complimenti del suo collega, Cecchi Paone.

Cecchi Paone è stato chiaro, il mezzo flop de L’Isola non è da imputare a Vladimir e la riprova è un commento che ha fatto diverse settimane fa all’inizio del reality: “Vladimir ha superato l’esempio dei conduttori che ha frequentato e ha dimostrato di aver imparato tanto. Per me è perfetta per L’Isola dei Famosi, conosce alla perfezione i meccanismi e le atmosfere del reality visto che ha fatto sia la naufraga, che l’inviata e l’opinionista“.

Non solo Vlady, Alessandro Cecchi Paone sull’ultimo numero di Nuovo Tv ha fatto i suoi complimenti anche ad un altra collega, Mara Venier: “Mara merita l’affetto del pubblico e la conferma della Rai. Per una volta le due cose vanno insieme, per il bene di tutti. La signora della domenica è un punto di equilibrio importante e rassicurante in un panorama tv accidentato e incerto come l’attuale. Soprattutto per le famiglie che non vogliono rinunciare a un antico appuntamento come quello del pomeriggio festivo, cui le altre emittenti hanno rinunciato. La Venier è forse l’unica è l’ultima che può gestire il salotto di Domenica in con garbo, allegria e successo. Senza conflitti. Non a caso la chiamano “zia Mara”, una parente perfetta per fare compagnia, senza pensieri, agli italiani“.