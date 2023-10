Collega di Friends e Adele ricordano Matthew Perry: “Sono devastata”

La notizia della scomparsa di Matthew Perry è arrivata come un fulmine a ciel sereno. E dopo i ricordi dei fan, adesso hanno rotto il silenzio anche una collega dell’attore, Adele, la Warner Bros e i profili social di Friends.

“Siamo devastati nell’apprendere della scomparsa di Matthew Perry. È stato un vero dono per tutti noi. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi fan”.

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/Xv6HkpSEBl — FRIENDS (@FriendsTV) October 29, 2023

“Siamo sconvolti dalla scomparsa del nostro caro amico Matthew Perry – si legge nel comunicato della Warner Bros Television Group – Matthew era un attore incredibilmente dotato e una parte indelebile della famiglia Warner. L’impatto del suo genio comico si è sentito in tutto il mondo e la sua eredità continuerà a vivere nei cuori di molti. Questo è un giorno straziante e mandiamo il nostro affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi devoti fan”.

Il ricordo della collega di Matthew e di Adele.

La collega di Matthew, Paget Brewster, che nella quarta stagione ha interpretato Kathy, la fidanzata di Chandler, ha scritto: “Sono così devastata dalla notizia. Lui è stato adorabile con me durante Friends e ogni volta che l’ho visto nei decenni successivi. Per favore leggete il suo libro. L’ha lasciato in eredità a tutti come aiuto. Non riposerà in pace, però. È già troppo impegnato a far ridere tutti lassù“.

Ieri Adele ha interrotto il suo show a Las Vegas e si è presa qualche minuto per ricordare l’attore: “Ricorderò quel personaggio per il resto della mia vita. Probabilmente è il miglior personaggio comico di tutti i tempi. Uno dei miei amici, Andrew, quando avevo circa 12 anni, ha fatto la migliore imitazione di Chandler. Lo faceva continuamente per farci ridere e se qualcuno di noi aveva avuto una brutta giornata o si sentiva giù, fingeva semplicemente di essere Chandler. Matthew era così aperto con le sue lotte con la dipendenza e la sobrietà, che penso sia stato incredibilmente, incredibilmente coraggioso e ci mancherà“.