Colleferro in lacrime per Willy: l’anteprima di 40 Secondi

A Colleferro si è svolta l’anteprima speciale del film “40 secondi”, diretto da Vincenzo Alfieri e prodotto da Eagle Pictures. Questo evento ha rappresentato un momento di profonda memoria e rispetto per Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni ucciso mentre cercava di difendere un amico.

Durante la proiezione, il silenzio in sala ha messo in evidenza la delicatezza con cui il film racconta la storia di Willy, capace di restituire il suo spirito di coraggio e gentilezza. Al termine della visione, un intenso applauso ha accompagnato il cast e il regista, segnando un gesto di riconoscenza collettiva, con occhi lucidi e abbracci spontanei.

Justin De Vivo, che interpreta Willy, ha ricevuto un’accoglienza calorosa dal pubblico. La sua presenza ha rappresentato non solo un atto artistico, ma anche un profondo rispetto nei confronti di una storia difficile ma necessaria da raccontare. Accanto a lui, il regista e il resto del cast hanno vissuto l’emozione di aver portato sul grande schermo una narrazione significativa.

“40 secondi” non è solo una tragedia: è un film che mette in luce l’altruismo di un ragazzo che ha cambiato la sua comunità in pochi attimi. Ricordare Willy significa abbattere il silenzio su temi di coraggio e civiltà e prevenire simili eventi.

Il film uscirà ufficialmente il 19 novembre, un’occasione per restituire a tutti un racconto dal forte impatto emotivo. Un’opera che, pur nel suo dolore, rappresenta una lezione di umanità e mantiene viva la memoria di Willy.

