“La violenza cresce e si insidia piano piano.. Prima con le parole alle quali ormai solo in pochissimi danno il giusto peso. Eh si le parole sono importanti, da esse provengono i gesti e poi gli esempi fino ad arrivare alle tragedie. Willy Monteiro Daurte era un ragazzo di 21 anni, adesso é l’ennesima tragedia di un paese che sta soccombendo ad un livello culturale davvero molto basso dove ormai in molti si sentono liberi di fare quello che vogliono arrivando addirittura ad uccidere. L’Ignoranza crea la violenza. Mi dispiace tanto Willi. Un grande abbraccio alla tua famiglia”. Emma Marrone non resta zitta di fronte a quanto accaduto a Colleferro, al pestaggio che ha portato alla morte un ragazzo intervenuto per placare una rissa, Willy Monteiro Duarte, appunto.

