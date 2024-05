Collection – Il Menù del Futuro: continuano gli appuntamenti con la formazione

Continuano gli appuntamenti con la quinta edizione di FOODART Collection – Il Menù del Futuro, il progetto formativo di Unilever Food Solutions, che esplora le tendenze della ristorazione in Italia e offre ai professionisti del settore strumenti concreti per tradurle in un’offerta qualificata, innovativa e in grado di soddisfare un cliente sempre più esigente.

Il progetto coinvolge chef stellati, protagonisti di un calendario di 12 eventi live sul territorio e on demand, che condividono attraverso ricette e interviste inedite la loro interpretazione delle due principali tendenze della ristorazione italiana emerse quest’anno: Tradizione Moderna e Combinazioni Sensoriali.

La Tradizione Moderna racconta di una cultura gastronomica che è ponte tra passato e futuro e della sfida dello chef nell’innovare, rispettando la tradizione e creando nuovi accostamenti e forme di piatti senza tempo. Con Combinazioni Sensoriali si parla di abbinamenti nuovi e inaspettati di ingredienti, sapori e consistenze, spesso frutto di contaminazioni di altre culture, che richiedono allo chef un perfetto equilibrio tra conoscenza, tecnica e sperimentazione.

Sono ancora due gli appuntamenti previsti fino a giugno, in collaborazione con Federazione Italiana Cuochi, che da anni affianca Unilever Food Solutions nello sviluppo di proposte formative innovative: