Colle di Val d’Elsa salute mentale nei musei

A Colle di Val d’Elsa è stato avviato un progetto sperimentale di collaborazione tra il Comune e il Centro di Salute Mentale. Il progetto coinvolge ragazzi e adulti seguiti dal Centro di Salute Mentale nell’accoglienza dei visitatori e nell’accompagnamento alla scoperta dei musei civici comunali.

Il progetto prevede la selezione di alcune persone seguite dal Centro di Salute Mentale, che intraprenderanno un percorso formativo con l’obiettivo di diventare guide per i gruppi in visita al Museo del Cristallo, al Museo San Pietro e al Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi Bandinelli”. L’assessore al welfare culturale Daniele Tozzi commenta che i musei stanno tornando ad essere un bene comune e che il progetto rappresenta uno dei tasselli più innovativi del percorso di Colle di Val d’Elsa.

Il progetto non è una forma di mera assistenza o volontariato, ma di una vera partecipazione alla quotidianità dei musei, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza, la fiducia in sé stessi e la consapevolezza di avere un ruolo nella vita culturale della città. Il Comune sta attivando anche altri percorsi di questo tipo, come ad esempio la collaborazione con le associazioni che lavorano con persone con autismo, per creare laboratori basati sulla manualità e sulle abilità creative.

L’obiettivo è costruire un modello stabile e replicabile, in cui cultura e welfare dialogano e si sostengono reciprocamente, e in cui il museo non è più solo un luogo di conservazione, ma uno spazio in cui la città si riconosce, riflette, cresce. Il museo diventa uno spazio sicuro e accogliente, in cui ciascuno può sentirsi utile, presente, riconosciuto.