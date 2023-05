Colle der Fomento, il 'Solo Amore Tour' parte da Amsterdam

La storica formazione rap romana porta dal vivo in Italia e in Europa il meglio della loro discografia, in molte delle tappe saranno accompagnati dalla backing band Dumbo Station

Al via dall’Akhnaton di Amsterdam il nuovo ‘Solo Amore Tour’ della storica formazione rap romana Colle der Fomento. Dedicato al titolo della prima biografia ufficiale pubblicata dalla band lo scorso anno, il tour vuole raccogliere nell’esperienza del live i migliori momenti della loro discografia. Masito, Danno e Dj Baro porteranno infatti sul palco una scaletta che rappresenta al meglio gli estratti dai loro quattro album ‘Odio pieno’, ‘Scienza doppia H’, ‘Anima e ghiaccio’ e ‘Adversus’. Trent’anni di musica e parole che abbracciano le generazioni dell’old school, come pure le nuove leve che guardano al rap con rispetto e ammirazione.

Uno spaccato musicale e culturale che parte da Roma e arriva in tutte le città italiane tra beat e passione, rime e consapevolezza. Una delle novità di questo tour sarà la presenza della backing band Dumbo Station in molte delle date. Benjamin Ventura (tastiere), Paolo Zou (chitarra), Stefano Rossi (basso) e Davide Savarese (batteria), accompagneranno il Colle con musica suonata dal vivo e brani riarrangiati per l’occasione. Oltre alle tappe europee poi, in questo tour la band ospiterà sul palco in alcune date amici e colleghi come Otierre, Kaos e Dj Craim, ma sarà anche open act della leggendaria band hip-hop statunitense Cypress Hill.

Per l’unica data in Sardegna al Time Jazz Festival di Paolo Fresu, poi si esibiranno con la Good Old Boys Grand Orchestra. Un ensemble d’eccezione che condivideranno con Kaos, Dj Craim e la band strumentale La Batteria composta dai musicisti Emanuele Bultrini, Stefano Vicarelli, Paolo Pecorelli e David Nerattini. Le prime date del tour: 19/5 Akhnaton Amsterdam (Paesi Bassi), 5/7 Wolf Barcellona (Spagna), 20/7 Circolo Magnolia Milano (con Dumbo Station), 23/7 BOnsai Garden Bologna (con Dumbo Station), 6/8 Garda Tattoo Expo Riva del Garda (Tn) (con Dumbo Station), 15/8 Time In Jazz Berchidda (Ss), 24/8 AMA Music Festival Romano D’Ezzelino (Vi), 15/9 Csoa Forte Prenestino Roma (con Dumbo Station).