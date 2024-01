Collasso indotto da sforzo nel cane: cause, sintomi e cura

Collasso indotto da sforzo nel cane: cos’è, come si manifesta, come prevenire e curare questa condizione talvolta fatale per fido.

Anche se amiamo e ci prendiamo cura dei nostri cani, a volte possono ammalarsi seriamente o soffrire di particolari patologie, come nel caso del collasso causato da troppo sforzo.

Questa problematica non è molto conosciuta, come altre ben più note che colpiscono i cani, ma può essere pericolosa e persino mortale se non viene riconosciuta e curata in fretta.

Vediamo quindi quali le cause, i sintomi, le razze più colpite e il trattamento del collasso indotto da sforzo del cane.

Collasso indotto da sforzo nel cane

Il collasso indotto da sforzo, si manifesta con un improvviso mancamento, accompagnato da debolezza e perdita di coordinazione, che si verifica dopo un intenso esercizio fisico.

Si tratta di una malattia ereditaria che colpisce i cani, questa può essere di breve durata, da pochi minuti a un’ora.

Dopodiché, il cane si riprende completamente dopo aver riposato, questa condizione è più comune in alcune razze di cani, tra cui:

I sintomi compaiono generalmente tra i 6 e 18 mesi di vita, ma possono comparire a qualsiasi età.

Cause

La condizione è causata da un difetto genetico che colpisce il sistema nervoso centrale. Quando il cane è sottoposto a un’intensa esercizio fisico, la temperatura corporea aumenta.

In questo modo, il corpo produce una proteina chiamata catecolamine, tale proteina può danneggiare le cellule nervose, causando debolezza e paralisi degli arti posteriori.

Sintomi

I sintomi del collasso indotto da sforzo nel cane, si manifestano tipicamente entro 5-15 minuti dall’inizio dell’esercizio fisico.

I sintomi più comuni sono:

collasso improvviso, accompagnamento da debolezza e perdita di coordinazione, che si verifica dopo un’intensa esercizio fisico;

Se il cane manifesta uno di questi sintomi, dopo un intenso esercizio fisico, è importante portarlo dal veterinario, il quale saprà come intervenire e curarlo.

Diagnosi e trattamento

Il collasso indotto da sforzo nel cane può essere spaventoso per l’animale e per il proprietario, ma riconoscere i segni precoci e agire rapidamente può fare la differenza.

La diagnosi di questa condizione, spesso coinvolge esami fisici approfonditi, test del sangue e talvolta esame cardiaci più specifici.

Stabilita la causa del collasso nel cane, il veterinario potrà prescrivere il trattamento adeguato. Potrebbe essere necessario somministrare fluidi per contrastare lo shock, gestire problemi cardiaci o risolvere altri problemi che hanno contribuito al collasso.

Dopo il trattamento iniziale, il cane verrà monitorato da vicino per assicurarsi che si riprenda in modo appropriato.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario un ricovero per un monitoraggio continuo. Una volta che il cane è stabile, il veterinario potrebbe consigliare modifiche allo stile di vita, inclusa la riduzione dell’attività fisica o la gestione di fattori scatenanti specifici che potrebbero aver contribuito al collasso.

Come prevenire il collasso indotto da sforzo nel cane

Ecco alcuni consigli per prevenire il collasso indotto da sforzo:

assicuratevi che il cane sia idratato prima, durante e dopo l’esercizio fisico;

prima, durante e dopo l’esercizio fisico; aumentate piano piano la durata e l’intensità dell’attività;

lasciate riposare il cane tra un’attività e l’altra;

evitate di fare esercitare il cane in condizioni di caldo o umido.

Se il vostro è un cane di una razza predisposta al collasso indotto da sforzo, è importante che faccia dei test genetici. Questi test possono aiutarvi a stabilire se il cane è a rischio di sviluppare la condizione.