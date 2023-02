Collant foderati in pile, collant termici foderati in pile leggings da donna invernali spessi neri caldi stretti per donna falsi collant traslucidi

Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l’articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l’affidabilità.Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 9 novembre 2022ASIN ‏ : ‎ B0BLWFJ3G3

Collant traslucidi falsi: questo vello traslucido collant è alla moda. I collant foderati per le donne invernali caldi leggings da donna sembrano una calza trasparente collant leggings dall’esterno ma riempiono con caldo pile all’interno. I collant spessi per le donne abbastanza stretch abbraccia le gambe senza l’aspetto raggruppamento o cedimenti.

90% Poliestere, 10% Elastan

Lavare solo a mano

Termico

Riscalda tutto l’inverno: 220 grammi più l’ispessimento del velluto è adatto per 10 ° C – 22 ° F. Le gambe pura controllo energetico top collant – vita è aumentata di 7 cm per mantenere lo stomaco caldo.

Taglia unica per la maggior parte delle donne foderato in pile termico: i collant invernali super elastici da donna sono adatti per la maggior parte delle donne. Altezza consigliata: 155-175 cm, peso consigliato: 40-75 kg.

Facile abbinamento: questo collant in pile caldo traslucido ha una grande elasticità e non limita il movimento dopo essere stato indossato. Facile da allungare, facile da recuperare. I collant trasparenti invernali da donna hanno pile felpato sulle gambe e i piedi sono sottili e non influenzano l’uso delle scarpe. Ottimo da indossare sotto pantaloni, pantaloncini, gonne, tuniche e maglioni lunghi. Buona scelta da abbinare con stivali e tacchi in inverno.