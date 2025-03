Collaborazione tra Confimpreseitalia e Commissariato Generale per l’Italia a favore delle PMI

La diffusione di iniziative scientifiche e culturali per l’innovazione e la crescita delle micro, piccole e medie imprese italiane è l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato da Confimpreseitalia e il Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. Quest’esposizione rappresenta una vetrina per il dialogo tra creatività, industria, arte e lavoro, offrendo l’opportunità di valorizzare l’innovazione e le nuove tecnologie attraverso progetti promozionali nel Padiglione Italia. L’Ambasciatore Mario Vattani ha sottolineato che Expo 2025 è un’occasione imperdibile per rafforzare la competitività delle imprese italiane a livello globale, assicurando un impegno nella promozione dell’innovazione e dell’internazionalizzazione delle PMI. Le micro, piccole e medie imprese possono così emergere portando nel mondo l’eccellenza del Made in Italy.

Guido D’Amico, Presidente di Confimpreseitalia, ha evidenziato l’importanza di questa occasione per aumentare la visibilità e la competitività delle imprese italiane, promuovendo l’innovazione come missione principale. Per attuare il protocollo, è stato istituito un Comitato di coordinamento con rappresentanti delle due parti, per gestire le attività promozionali pianificate. Il protocollo prevede anche azioni integrate di promozione turistica, coinvolgendo aziende, investitori, startup e stakeholder in opportunità di internazionalizzazione, comprese iniziative come workshop e incontri B2B nel Padiglione Italia per attrarre investitori internazionali. Ci sarà un’attenzione particolare anche per le aziende del settore termale, evidenziando la diversificazione e le potenzialità del sistema imprenditoriale italiano.