Collaborazione tra Bolzano e Trento per lo sviluppo economico

Si è recentemente svolta a Castel Flavon, a Bolzano, la Conferenza permanente delle Camere di commercio di Bolzano e Trento. Durante l’incontro, sono stati analizzati i dati sull’export delle due province, insieme a questioni relative alla mobilità e alle infrastrutture della Regione Trentino-Alto Adige.

La Conferenza ha l’obiettivo di coordinare e promuovere progetti di interesse comune a livello regionale. Le Camere di commercio, lavorando insieme, mirano a rappresentare un numero maggiore di imprese e a svolgere un ruolo più attivo nel sistema nazionale.

L’incontro ha visto l’intervento di Luciano Partacini e Matteo Degasperi, che hanno presentato le ultime statistiche sull’export, evidenziando volumi, gruppi merceologici e paesi di destinazione. Successivamente, Elisa Visigalli ha sottolineato l’importanza del “Libro bianco sul fabbisogno infrastrutturale della Regione Trentino-Alto Adige”, che monitora le infrastrutture strategiche come la linea ferroviaria Bolzano-Merano.

Uno dei punti chiave trattati è stato il progetto di lavori sul ponte Lueg, previsto per il 2026. È stata richiesta alla società austriaca ASFINAG una valutazione sulla possibilità di mantenere la viabilità su due corsie per la maggior parte dell’anno, limitando eventuali restringimenti solo a periodi di nevicate intense.

Inoltre, sono stati presentati i dati sul traffico lungo l’asse del Brennero dei primi otto mesi dell’anno e si è discusso di futuri interventi infrastrutturali in Germania, analizzando i possibili effetti.

I Presidenti delle Camere di commercio di Trento e di Bolzano hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le due istituzioni per affrontare le sfide legate alla mobilità e all’accessibilità, evidenziando che una politica dei trasporti ben coordinata è essenziale per la crescita sostenibile e la qualità della vita nella regione.