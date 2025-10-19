13.6 C
Roma
domenica – 19 Ottobre 2025
Economia

Collaborazione tra Bolzano e Trento per lo sviluppo economico

Da stranotizie
Collaborazione tra Bolzano e Trento per lo sviluppo economico

Si è recentemente svolta a Castel Flavon, a Bolzano, la Conferenza permanente delle Camere di commercio di Bolzano e Trento. Durante l’incontro, sono stati analizzati i dati sull’export delle due province, insieme a questioni relative alla mobilità e alle infrastrutture della Regione Trentino-Alto Adige.

La Conferenza ha l’obiettivo di coordinare e promuovere progetti di interesse comune a livello regionale. Le Camere di commercio, lavorando insieme, mirano a rappresentare un numero maggiore di imprese e a svolgere un ruolo più attivo nel sistema nazionale.

L’incontro ha visto l’intervento di Luciano Partacini e Matteo Degasperi, che hanno presentato le ultime statistiche sull’export, evidenziando volumi, gruppi merceologici e paesi di destinazione. Successivamente, Elisa Visigalli ha sottolineato l’importanza del “Libro bianco sul fabbisogno infrastrutturale della Regione Trentino-Alto Adige”, che monitora le infrastrutture strategiche come la linea ferroviaria Bolzano-Merano.

Uno dei punti chiave trattati è stato il progetto di lavori sul ponte Lueg, previsto per il 2026. È stata richiesta alla società austriaca ASFINAG una valutazione sulla possibilità di mantenere la viabilità su due corsie per la maggior parte dell’anno, limitando eventuali restringimenti solo a periodi di nevicate intense.

Inoltre, sono stati presentati i dati sul traffico lungo l’asse del Brennero dei primi otto mesi dell’anno e si è discusso di futuri interventi infrastrutturali in Germania, analizzando i possibili effetti.

I Presidenti delle Camere di commercio di Trento e di Bolzano hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le due istituzioni per affrontare le sfide legate alla mobilità e all’accessibilità, evidenziando che una politica dei trasporti ben coordinata è essenziale per la crescita sostenibile e la qualità della vita nella regione.

Articolo precedente
Successo del PD a Montevarchi: crescita e nuove sfide politiche
Articolo successivo
Premio Diritti Umani a Garin Nugroho: Focus sull’Indonesia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.