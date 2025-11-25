Collaborazione Taranto con Pascal Sabato

La società annuncia l’avvio della collaborazione di consulenza professionale con il preparatore Pascal Sabato, che affiancherà la figura di Giuliano D’Aprile nel percorso di ottimizzazione della condizione fisica della squadra. Questa scelta si inserisce in un più ampio programma di supporto tecnico volto al potenziamento delle metodologie di lavoro e alla cura dei dettagli della preparazione atletica.

La scelta di collaborare con Pascal Sabato nasce dalla condivisione con il preparatore Giuliano D’Aprile di elaborazione di un più ampio percorso volto a integrare competenze specifiche e complementari, rafforzando un settore già solido. Il contributo di Giuliano D’Aprile, arricchito dalla sua qualificata esperienza in ambito osteopatico, rappresenta un elemento di valore per la gestione fisica degli atleti e per l’attenzione quotidiana dedicata al loro benessere.

La collaborazione con Pascal Sabato contribuisce a definire un ulteriore passo nella crescita strutturale e organizzativa del club. La società ha reso noto che la collaborazione è di natura professionale e mirata, volta a potenziare le metodologie di lavoro e a curare i dettagli della preparazione atletica. La notizia è stata comunicata dall’Ufficio stampa Prisma La Cascina Taranto.