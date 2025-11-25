15.4 C
Roma
martedì – 25 Novembre 2025
Sport

Collaborazione Taranto con Pascal Sabato

Da stranotizie
Collaborazione Taranto con Pascal Sabato

La società annuncia l’avvio della collaborazione di consulenza professionale con il preparatore Pascal Sabato, che affiancherà la figura di Giuliano D’Aprile nel percorso di ottimizzazione della condizione fisica della squadra. Questa scelta si inserisce in un più ampio programma di supporto tecnico volto al potenziamento delle metodologie di lavoro e alla cura dei dettagli della preparazione atletica.

La scelta di collaborare con Pascal Sabato nasce dalla condivisione con il preparatore Giuliano D’Aprile di elaborazione di un più ampio percorso volto a integrare competenze specifiche e complementari, rafforzando un settore già solido. Il contributo di Giuliano D’Aprile, arricchito dalla sua qualificata esperienza in ambito osteopatico, rappresenta un elemento di valore per la gestione fisica degli atleti e per l’attenzione quotidiana dedicata al loro benessere.

La collaborazione con Pascal Sabato contribuisce a definire un ulteriore passo nella crescita strutturale e organizzativa del club. La società ha reso noto che la collaborazione è di natura professionale e mirata, volta a potenziare le metodologie di lavoro e a curare i dettagli della preparazione atletica. La notizia è stata comunicata dall’Ufficio stampa Prisma La Cascina Taranto.

Articolo precedente
Diagnosi malattie rare Italia
Articolo successivo
Pil Germania in stallo nel terzo trimestre
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.